F1 GP Spagna: fantastico Leclerc, la pole è sua

Prima pole in Spagna del numero 15 della Ferrari

Ancora una pole position per il ferrarista Charles Leclerc che sulla pista spagnola di Montmelò ha messo tutti alle spalle con una magia nel finale. Dietro di lui l'olandese e campione del mondo Max Verstappen, poi l'altro ferrarista Sainz e Russell. Per il numero 16 della Rossa è la 13^ pole in carriera (la quarta quest'anno, e la prima nel GP di Spagna). Domenica alle 15 il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.