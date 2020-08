F1 Gp Spagna: Hamilton vince ancora. Dietro Verstappen poi Bottas. Ferrari senza sorriso

In Spagna non c’è stata mai storia. Lewis Hamilton ha stravinto il Gp di F1 sul circuito di Montmelò staccando tutti con più di 20 secondi. Dietro di lui Verstappen poi Bottas. Settimo posto per Vettel mentre l’altro ferrarista Leclerc è uscito di scena al 40.mo giro. Da evidenziare che a due giri alla fine, Hamilton ha fatto segnare il giro veloce e subito dopo il suo compagno di squadra ha fatto ancora meglio di lui; le Mercedes sono di un’altra categoria e dominano a mani larghe questa Formula 1 davvero noiosa.