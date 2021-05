F1 GP Spagna in diretta e streaming: orari e dove vederlo

Si corre il quarto appuntamento del Mondiale di F1 2021

Redazione ITASportPress

Weekend di motori per la Formula Uno che scende in pista per il quarto appuntamento del Mondiale. Si corre per F1 GP Spagna, sul circuito del Montmeló . Occhi puntati sul duello fra Hamilton e Verstappen, protagonisti di questo avvio di stagione a bordo rispettivamente di Mercedes e Red Bull. Attenzione anche ai compagni di box molto vivaci e, ovviamente, ai possibili outsiders con Norris e Leclerc molto vivaci. Come sempre la Formula Uno potrà essere vista in tv e in streaming. Scopriamo come

F1 GP Spagna, orari e dove vederlo

La gara di F1 GP Spagna sarà trasmessa in diretta domenica dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e su TV8. Nello stesso weekend anche la Formula 3. Come ogni gara del Mondiale di Formula Uno, quindi, la corsa di Montmelò potrà essere seguita in diretta tv su Sky. Per gli abbonati il Gran Premio sarà live in diretta.

Esiste poi anche la possibilità di seguire la gara di Hamilton e company in live streaming. Sempre con Sky sarà possibile utilizzare, per gli abbonati, Sky Q - visibile anche su Sky Go - via satellite e via internet, oppure su NOW - il servizio in streaming di Sky -.

Per chi volesse vedere la gara in televisione e non avesse Sky potrà vedere lo spettacolo della F1 sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.

Questo il programma ufficiale dell'F1 GP Spagna:

Sabato 8 maggio

Ore 12: prove libere 3 F1

Ore 15: qualifiche F1

Domenica 9 maggio

Ore 15: gara F1