F1 GP Spagna: orario e dove vederlo in diretta

Si corre a Montmelò: sarà ancora lotta Ferrari-Redbull?

Redazione ITASportPress

Ci siamo. La Formula Uno fa tappa a Barcellona dove questa domenica 22 maggio si corre l'F1 GP Spagna. Grande emozione per la lotta che sembra poterci essere tra la Ferrari e la Red Bull ma anche con la Mercedes tornata abbastanza competitiva e in grado di portare una vettura, quella di Russell, al quarto posto in griglia. Sarà sicuramente Leclerc contro Verstappen ma attenzione a Sainz, che gioca in casa.

F1 GP Spagna: orario e dove vederlo

Dopo le bellissime qualifiche del sabato, con Leclerc in pole position e Verstappen alle sue spalle, la battaglia si ripeterà anche in corsa. L'F1 GP Spagna, che scatterà alle ore 15, è destinato a dare spettacolo e tutto gli appassionati potranno seguirlo in diretta tv e streaming live. Chi non potrà seguirlo in diretta avrà anche modo di guardarlo in differita.

Come detto, domenica la gara comincia alle ore 15 con diretta tv sempre su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) Sky Sport 4K e in chiaro su TV8 (digitale terrestre) e in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it. Questo dunque l'orario e dove vedere il Gran Premio di Formula Uno in Spagna.

La classifica iridata

Al momento queste sono le classifica piloti e costruttori. Vedremo chi riuscirà a guadagnare ulteriori punti preziosi.

Piloti 1. Leclerc (Mon-Ferrari) 104 punti; 2. Verstappen (Ola-Red Bull) 85; 3. Perez (Mes-Red Bull) 66; 4. Russell (G.B.-Mercedes) 59; 5. Sainz (Spa- Ferrari) 53; 6. Hamilton (G.B.-Mercedes) 36; 7. Norris (G.B.- McLaren) 35; 8. Bottas (Fin-Alfa Romeo) 30; 9. Ocon (Fra-Alpine) 24: 10. Magnussen (Dan-Haas) 15; 11. Ricciardo (Aus-McLaren) 11; 12. Tsunoda (Gia-AlphaTauri) 10; 13. Gasly (Fra-AlphaTauri) 6; 14. Vettel (Ger-Aston Martin) 4; 15. Albon (Thai- Williams) 3; 16. Alonso (Spa-Alpine) 2; 17. Stroll (Can-Aston Martin) 2; 17. Zhou (Cin-Alfa Romeo) 1; 18. Stroll (Can-Aston Martin) 1

Costruttori 1. Ferrari 157 punti; 2. Red Bull-Honda 151; 3. Mercedes 95; 4. McLaren-Mercedes 46; 5. Alfa Romeo-Ferrari 31; 6. Alpine-Renault 26; 7. AlphaTauri-Honda 16; 8. Haas-Ferrari 15; 9. Aston Martin-Mercedes 6; 10. Williams-Mercedes 2