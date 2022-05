F1 GP Spagna, Verstappen vince. Stop clamoroso della Ferrari di Leclerc

Nel circuito di Montmelò a vincere il GP di Spagna di F1 è stato Max Verstappen che ha beneficiato di una clamorosa uscita di scena di Charles Leclerc per un problema tecnico al turbo della sua Ferrari numero 15 mentre dominava la gara. In...

Nel circuito di Montmelò a vincere il GP di Spagna di F1 è stato Max Verstappen che ha beneficiato di una clamorosa uscita di scena di Charles Leclerc per un problema tecnico al turbo della sua Ferrari numero 15 mentre dominava la gara. In precedenza l'olandese, alla sua 24.ma vittoria in carriera, era finito sulla ghiaia ma poi ha recuperato vincendo la corsa. Secondo posto per la Red Bull di Perez mentre Russell ha chiuso il podio. Quarto posto per il ferrarista Carlos Sainz poi il campione inglese della Mercedes, Lewis Hamilton. Verstappen diventa leader della classifica piloti con più sei punti su Leclerc. Nella classifica costruttori sono 26 i punti di vantaggio della Red Bull sulla Ferrari. Prossima corsa a Monaco nel circuito cittadino del Principato.