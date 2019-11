F1 GP Stati Uniti: pole position per Bottas, secondo Vettel. Quarto Leclerc, quinto Hamilton

Si sono appena svolte le qualifiche di Formula1 per quanto riguarda il Gran Premio degli Stati Uniti, che domani sera (i semafori si spegneranno alle 20.10, ora italiana) potrebbe regalare a Lewis Hamilton l’aritmetica certezza di vincere l’ennesimo mondiale della sua fantastica carriera. La pole position finisce nelle mani di Valtteri Bottas su Mercedes: sarà lui quindi a scattare davanti a tutti nel GP degli USA.

LE ALTRE – Di poco seconda la Ferrari di Sebastian Vettel, si parla di una manciata di centesimi: è interrotta così la serie di pole consecutive da parte della rossa; terzo posto per Max Verstappen su Red Bull, quarto per Charles Leclerc, che all’ultimo ha dovuto montare sulla monoposto una power unit già usata per i problemi al motore accusati nelle libere (nessuna penalizzazione). Solo quindi Hamilton, che infatti è rientrato ai box molto serio e deluso per il risultato raggiunto, per quanto sia ad un passo dal titolo.