F1 GP Stiria 2020 streaming e diretta: dove vedere la gara oggi

F1 GP di Stiria 2020, si torna in pista per la seconda tappa del mondiale di Formula Uno. Dopo il lungo stop a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione su scala globale del coronavirus, il campionato Mondiale 2020 è finalmente iniziato. Nel GP d’Austria, prima prova stagionale, a portare a casa il successo è stato il pilota Mercedes Valtteri Bottas che proverà a confermarsi in testa a tutti.

F1 GP di Stiria 2020: dove vederlo in diretta e streaming

Il secondo round iridato si disputerà come nel primo appuntamento sul circuito di Spielberg. Da venerdì 10 luglio i piloti saranno infatti in scena sul tracciato del Red Bull Ring per il primo storico GP di Stiria, seconda prova di questa nuova stagione.

Per quanto riguarda gli orari del GP di Stiria 2020 di F1, come al solito si è partiti dalle prove libere del venerdì mentre sabato 11 ci saranno le qualifiche (CLICCA QUI PER LA GRIGLIA COMPLETA). Domenica 12 luglio, invece, la gara. Come accadrà per le prossime due stagioni, anche tutti i weekend di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky.

Per quanto riguarda il GP di Stiria potrà essere visto su Sky Sport F1 HD al canale 207 del decoder satellitare e in streaming sull’app SkyGo. La gara sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno al canale 201. Mentre qualifiche e gara saranno visibili in differita anche in chiaro sul piccolo schermo su TV8.

Questo il programma completo con date e orario del GP di Stiria 2020:

Venerdì 10 luglio

PL1: 11:00 – 12:30 diretta su Sky Sport F1

PL2: 15:00 – 16:30 diretta su Sky Sport F1

Sabato 11 luglio

PL3: 12:00 – 13:00 diretta su Sky Sport F1

Qualifiche: 15:00 – 16:00 diretta su Sky Sport F1 e differita su TV8 alle 18:00

Domenica 12 luglio

Gran Premio: 15:10 diretta su Sky Sport F1 e differita su TV8 alle 18:00

QUI L’INCIDENTE PICCANTE ALLA FIDANZATA DI UN CALCIATORE