F1, GP Stiria: Vertsappen un primo posto nelle seconde libere che potrebbe valere la pole

Max Verstappen pilota della Red Bull è davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del GP F1 di Stiria. Dietro la Mercedes di Valtteri Bottas con un ritardo di 43 millesimi in una ideale prima fila della griglia di partenza. Poi con le Racing Point al 3° e 4° posto Perez e Sroll. Completano la top-10: 5° Carlos Sainz (McLaren, +0″673); 6° Lewis Hamilton (Mercedes, +0″688); 7° Alexander Albon (Red Bull, +0″777); 8° Lando Norris (McLaren, +0″881), che dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia per un sorpasso a Gasly in regime di bandiere gialle durante le Libere1. La sessione potrebbe valere come griglia, se il maltempo del sabato non dovesse consentire lo svolgimento delle qualifiche.

FERRARI – Charles Leclerc e Sebastian Vettel, anche nei secondi novanta minuti di prove libere a disposizione, hanno continuato il lavoro di valutazione degli aggiornamenti portati dalla squadra in questa gara. Le due SF1000 nel pomeriggio hanno percorso un totale di 75 giri, più della distanza di un Gran Premio.

Tempi. Il programma della seconda ora e mezza di tempo pista ha visto la squadra portare avanti il lavoro di comparazione di pari passo con quello per la definizione dell’assetto della vettura, così sia Charles che Sebastian hanno girato soprattutto con gomme Medium, tenendo un solo tentativo con mescola Soft nuova. Il monegasco nel suo miglior giro ha ottenuto 1’04”706, alla fine risultato il nono miglior tempo di giornata, mentre Vettel è finito largo nella penultima curva ottenendo un tempo analogo che è però stato cancellato per superamento dei limiti della pista. Il miglior tempo del tedesco è dunque rimasto un 1’05”613 fatto con gomme Medium poco rappresentativo. Nel finale entrambi i piloti hanno terminato con i tradizionali long run con carico di benzina.

Programma. Domani si prevede un radicale cambiamento delle condizioni meteo: dal calco odierno si dovrebbe passare a cielo nuvoloso con pioggia e temperature significativamente più basse. La terza sessione di prove libere è in programma alle 12, mentre le posizioni della griglia di partenza saranno assegnate alle 15. Il primo Gran Premio di Stiria prenderà il via domenica alle ore 15.10.