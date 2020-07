F1 GP Ungheria, dove vederlo in diretta tv e streaming: orario qualifiche e gara

Si torna in pista per la Formula Uno con la terza gara del Mondiale 2020. Dopo il doppio GP in Austria ecco che le quattro ruote si sposta per il GP Ungheria. Sul circuito dell’Hungaroring di Budapest, appuntamento in pista dal 17 al 19 luglio per un’altra corsa che si annuncia ricca di sorprese.

Venerdì le libere e sabato sarà il momento della pole position. Domenica, ovviamente, il Gp a partire dalle 15.10.

F1 GP Ungheria: dove vederlo in diretta e streaming

Il GP Ungheria verrà trasmesso in diretta tv alle 15.10 domenica 19 luglio su Sky Sport F1 al canale 207 e Sky Sport Uno al canale 201. Il Mondiale di Formula 1 torna subito in pista per il terzo weekend di fila, questa volta sul circuito dell’Hungaroring di Budapest, con il Gran Premio di Ungheria.

Come detto, la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. In pista nel weekend anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi

Questo il programma tv completo con tutti gli orari su Sky:



Venerdì 17 luglio

Ore 9.30: prove libere F3

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.55: prove libere F2

Ore 14.00: qualifiche F3

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17.00: qualifiche F2

Ore 17.50: prove libere Porsche Super Cup

Ore 18.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 19.30: Paddock Live Show

Sabato 18 luglio

Ore 10.20: gara 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: gara F2

Ore 19.30: Paddock Live Show

Domenica 19 luglio

Ore 9.40: gara 1 F3

Ore 11.05: sprint race F2

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

