F1 GP Ungheria in diretta e streaming: orario e dove vederlo

Si corre in Ungheria per la Formula Uno.

Redazione ITASportPress

Tutto è pronto per l'F1 GP Ungheria. Scatta oggi la gara a Budapest della classe regina dei motori. Dopo le qualifiche del sabato che hanno visto Russell su Mercedes mettersi davanti a tutti, c'è grande attesa per la corsa odierna, 31 luglio 2022. Partenza alle 15!

F1 GP Ungheria: orario e dove vederlo

Come anticipato, si corre oggi 31 luglio sul circuito dell'Hungaroring di Budapest l'F1 GP Ungheria. Alle ore 15 è in programma la partenza della gara, valida per il 13° appuntamento del Mondiale 2022.

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8. L'orario della partenza del GP d'Ungheria di Formula 1 è fissato alle ore 15:00 di oggi. Questa dunque l'ora in cui, dopo il tradizionale giro di formazione sul tracciato ci saranno semafori rossi e poi spenti che sanciranno il via ufficiale della corsa.

Per gli appassionati che desiderano vedere la corsa in Ungheria lo potranno fare in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). La corsa dell'Hungaroring è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del pass sport, anche su NOW.

Se invece non avrete modo di seguirla live, nessuno problemai. Ci sarà modo di vedere la corsa anche su TV8 sebbene sarà trasmessa in differita. Sul canale 8 del digitale terrestre il via a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené.