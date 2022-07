F1 GP Ungheria, incredibile rimonta di Verstappen. Delusione Ferrari

Max Verstappen conquista il GP di Ungheria con una strepitosa rimonta. Il campione del mondo, scattato 10°, ha tagliato il traguardo precedendo Hamilton, Russell e Sainz, allungando nel Mondiale. E' l’ottava vittoria del 2022 per l'olandese. La più impressionante, la più netta, partendo dalla decima posizione in griglia per via dei guai patiti sabato in qualifica. Per Verstappen è la vittoria numero 28 in carriera, come detto l’ottava dell’anno. “Speravo di avvicinarmi al podio, ma la vittoria forse no. Anche con un testacoda sono riuscito a vincere”, ha detto. Solo 6° Leclerc, penalizzato dalla strategia e dal rendimento della gomma Hard. La situazione del Mondiale è desolante per la Ferrari: Verstappen ha 258 punti, Leclerc è a 178: 80 punti di distacco. Un abisso. Il Mondiale si prende una pausa: si torna in pista a fine agosto a Spa.