F1 Gp Ungheria: la Ferrari di Vettel precede tutti sotto la pioggia nelle prove libere

C’è voglia di riscatto alla Ferrari dopo la debacle di domenica scorsa in Austria. In Ungheria la Rossa ha iniziato bene il week end. La seconda sessione di prove libere è stata pesantemente condizionata dalla pioggia che è caduta copiosa dalle 14 e ha portato alla sospensione delle qualifiche del campionato FIA Formula 3. In condizioni di pista molto bagnata il più veloce è stato Sebastian Vettel, mentre Charles Leclerc ha ottenuto il decimo tempo.

Lunga attesa. Per tutta la prima parte della sessione le squadre hanno atteso in garage che le condizioni dell’asfalto migliorassero. Le temperature particolarmente basse non hanno aiutato ad asciugare il tracciato nonostante le prime vetture fossero scese in pista. I piloti della Scuderia Ferrari hanno atteso che i primi passaggi in pista togliessero un po’ di acqua dalla traiettoria ideale e poi sono usciti dai box con gomme Wet. Sebastian ha subito mostrato di trovarsi a proprio agio e dopo qualche giro ha fermato i cronometri sul tempo di 1’40”464. Charles è incappato in qualche errore e ha ottenuto 1’43”725.

Intermedie. Nel finale della sessione tutti i piloti hanno provato ad affrontare la pista con pneumatici Inter, per condizioni di bagnato più leggero, ma solo in pochi sono riusciti a migliorare. Nessuno invece è stato in grado di abbassare il limite fatto segnare da Sebastian.

Programma. Per i prossimi due giorni le condizioni meteorologiche sono ancora incerte. L’ultima ora di prove libere è prevista domani alle 12, mentre la griglia di partenza sarà definita a partire dalle 15. Il 35° Gran Premio di Ungheria prenderà il via domenica alle 15.10.