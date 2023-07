F1 GP Ungheria: Sorpresa Hamilton che conquista la pole. Dietro Verstappen

In Ungheria non sarà Max Verstappen a partire davanti a tutti. L'olandese è stata battuto dalla Mercedes di Lewis Hamilton che ha conquistato la pole position. L'inglese in 1'16"609 ha preceduto di 3 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, poi l'Alfa Romeo di Guanyu Zhou davanti alla prima Ferrari, quella di Charles Leclerc che partirà sesto. Carlos Sainz junior eliminato in Q2 partirà 11° con la seconda Ferrari.