F1, GP Ungheria: super Hamilton, piegato Verstappen. Vettel sul podio

Forse non ci sperava nemmeno lui, quando il box lo ha richiamato per un ulteriore pit stop a 20 giri dalla conclusione. Ma la strategia di Lewis Hamilton era corretta ed il fuoriclasse britannico non ha esitato nell’andarsi a prendere la vittoria. Il campione della Mercedes piega nel finale un superlativo Max Verstappen. L’olandese, scattato dalla pole e leader per quasi tutta la gara, non ha potuto resistere alla rimonta strepitosa dell’inglese che girava oltre 2 secondi più forte. Hamilton consolida il suo primato in classifica generale, approfittando anche della giornata difficile del compagno Valtteri Bottas, ottavo sul traguardo dopo aver danneggiato la vettura nelle prime battute di gara.

FERRARI – Lontanissima la Ferrari. Sebastian Vettel chiude sul podio, ma ad oltre 40 secondi. Il tedesco limita i danni ed approfitta dei problemi di consumo del compagno Charles Leclerc. La Rossa per l’intera gara ha sofferto il ritmo dei battistrada, andando in difficoltà nel secondo e nel terzo settore.