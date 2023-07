F1 GP Ungheria, vince Verstappen davanti a Norris. Ferrari altra gara disastrosa

Pura illusione la pole di ieri di Lewis Hamilton. In Ungheria a vincere è stato ancora Max Verstappen che ha dominato anche a Budapest, portando alla Red Bull l'11^ vittoria dall'inizio del Mondiale. Sul podio anche Norris e Perez. Staccata la Ferrari: Leclerc 7° dopo essere stato penalizzato 5'' per eccesso di velocità in pit-lane, dietro di lui il compagno Sainz. Nonostante la pista favorevole alla Rossa ennesimo flop con distanze abissali non solo dal vincitore del GP ma anche da Norris e Perez. Doppio ritiro per le Alpine di Gasly e Ocon. Il Mondiale torna la prossima settimana a Spa.