F1 Gran Premio del 70° Anniversario a Silverstone, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Il Mondiale di Formula Uno non si ferma. Iniziato il secondo weekend in terra inglese per le vetture. Quinta tappa del Mondiale 2020 di F1 a Silvertone dove si correrà l’F1 Gran Premio del 70° Anniversario.

Si tratta di un appuntamento tra i più prestigiosi della stagione in corso. Caccia alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, fresco di rinnovo. Ci si attende una qualche risposta dai piloti che inseguono anche se la superiorità delle Frecce d’Argento, quest’anno “in tenuta nera”, sembra inarrivabile. Come al solito le gare di Formula Uno verranno trasmesse da Sky che provvederà a far vedere in diretta tutto il weekend, dalle prove libere già disputate, fino ovviamente alle qualifiche e alla gara.

Gran Premio del 70° Anniversario: dove vederlo in diretta e streaming

Il F1 Gran Premio del 70° Anniversario si potrà vedere in diretta su Sky Sport F1 al canale 207 e su Sky Sport Uno al canale 201. La gara è in programma alle 15.10 e come al solito le telecronache saranno affidate a Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Sarà un weekend speciale dato che si celebreranno i 70 anni della Formula 1. Tutti gli appuntamenti saranno dunque visibili solo per gli abbonati Sky in tv in diretta ma esiste anche la possibilità di vedere il Gran Premio di Silverstone in streaming attraverso Sky Q e Sky Go disponibile anche per dispositivi mobili quali smarphone, tablet, pc e notebook.

Esiste poi la possibilità di vedere in streaming tutto il weekend su NOW TV, il servizio di Sky che richiede l’acquisto dell’evento o di un pacchetto dedicato. Le qualifiche e la gara verranno trasmessi in chiaro ma in differita anche su TV8.

Questo il programma su Sky del weekend di F1:

Sabato 8 agosto

Ore 10.20: gara 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche F1

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: gara F2

Ore 20.00: Paddock Live Show

Domenica 9 agosto

Ore 9.40: gara 2 F3

Ore 11.05: sprint race F2

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara F1

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

