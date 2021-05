F1, Grosjean torna su una monoposto: farà test con la Mercedes di Hamilton

Una bella notizia per gli appassionati delle quattro ruote

Mercedes mantiene la promessa e Romain Grosjean potrà finalmente tornare a guidare una monoposto di F1 . La notizia era nell'aria ed è stata confermata in queste ore dal diretto interessato che con un post social ha annunciato che tornerà a bordo di una vettura. Per la precisione della Mercedes di Lewis Hamilton.

Dopo il terribile incidente e il rogo di Sakhir, arriva un'altra chance per il francese che farà un test sulla W10 a Le Castellet il 29 giugno, dopo il GP Francia. "Sono davvero emozionato di rientrare in una F1!", ha sottolineato Grosjean. "Sono grato alla Mercedes e a Wolff. Il giorno in cui fece quella promessa in tv ero in ospedale, e quelle parole mi diedero grande forza, mi tirarono su di morale". "Un ultimo giro davanti al mio pubblico di casa al Gran Premio di Francia con una monoposto F1, cosa c’è di meglio?", ha scritto su Instagram il pilota che indossa già la tuta Mercedes.