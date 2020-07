F1, Hamilton conquista il GP di Stiria. Bottas e Verstappen a podio

Il Re nero trionfa in un tramonto rosso come sfondo. Questa varietà cromatica contraddistingue il GP di Stiria. Lewis Hamilton cancella la prestazione negativa dello scorso week end e conquista la vittoria sul Red Bull Ring. Il sei volte campione del mondo si avvicina in classifica al leader Valtteri Bottas, oggi secondo sul traguardo dopo aver vinto il duello con l’arrembante Max Verstappen. Disastro totale per la Ferrari: Charles Leclerc tocca Sebastian Vettel e le due rosse sono costrette al ritiro.

LA GARA

Hamilton sfrutta la pole position e scatta bene dalla prima fila, guadagnando un discreto margine. Alle sue spalle si piazza Verstappen che cerca di non perdere terreno. Alla terza curva finisce la gara della Ferrari: Leclerc e Vettel si toccano e si ritirano. Il monegasco ammette l’errore. La Renault cresce con Ocon e Ricciardo, ma nella seconda parte della corsa cala vistosamente con il ritiro del primo, mentre l’australiano chiude settimo. Nel finale Bottas supera Verstappen, che non resiste per un giro, dovendosi inchinare alla fine. Superlativa rimonta nel finale di Lando Norris su McLaren-Renault che supera in tre tornate Ricciardo, Stroll e Perez e conclude quinto, dietro ad Alexander Albon. Completano la top 10 le Racing Point di Perez e Stroll, davanti a Ricciardo, Sainz e Kvyat.