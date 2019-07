F1, Hamilton difende Vettel: “Si riprenderà”. Ma il suo ex consulente alla Red Bull…

Quinta stagione in Ferrari e titolo di Formula1 che, molto probabilmente, non arriverà nemmeno in questo 2019. L’esperienza di Sebastian Vettel con la Rossa diventa frustrante, vorrebbe interrompere il dominio Mercedes ma ancora non è stato possibile, e forse è per questo che si annotano determinati errori come quello commesso a Silverstone con Verstappen. Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, ha un bel rapporto con il tedesco e ha sostenuto che potrà riprendersi: “Sono fermamente convinto che reagirà – ha detto a Marca -, è uno dei migliori piloti. Ha vinto quattro titoli, saprà recuperare, tornerà più forte nella prossima gara”. Non ha nascosto di volere più battaglia in pista: “In Inghilterra avrei preferito lottare con le Ferrari o le Red Bull che con il mio compagno di scuderia”.

Helmut Marko invece, consulente Red Bull che lo conosce ovviamente molto bene per i suoi trascorsi con la scuderia austriaca, ha commentato, ad Auto Bild: “Sebastian dovrebbe trovare un ambiente diverso e quindi cambiare team. Non intravedo alcuna possibilità però per il 2020”. Infatti, alcune voci davano Vettel prossimo a tornare in Red Bull, ma non dovrebbe farsi fino almeno al 2021.