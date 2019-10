F1, Hamilton: “Grande strategia, spinto fuori da Vettel e Verstappen”

Lewis Hamilton si gode il trionfo nel Gran Premio del Messico. Il cinque volte campione del mondo avvicina in un sol colpo il recordi di vittorie assoluto di Michael Schumacher ed il sesto titolo iridato. Queste le sue parole al termine della gara: “Innanzitutto voglio applaudire questo pubblico incredibile, credo che sia l’atmosfera più bella che abbia mai visto. E poi devo ringraziare tantissimo il mio team perché pensavamo di essere dietro ai nostri avversari alla vigilia. La gara è stata molto faticosa, ho tenuto la testa giù. Il secondo stint è stato veramente lungo. Titolo? Non mi dispiace aspettare di vincere il campionato, a me piace gareggiare. Volevo vincere qui da un po’ di tempo, mi sento onorato, siamo riusciti ad eseguire una grande strategia e a battere le Ferrari. È stata una partenza folle: Vettel ha cercato di buttarmi fuori, poi sono stato assalito da Verstappen. Sapevo che prima o poi Max mi sarebbe arrivato addosso come un siluro. Dopo il contatto con lui, fortunatamente, sono riuscito a rientrare in pista e ho ripreso la gara. Ma alla fine è stato un gran bel weekend, la macchina era grandiosa ed è stato speciale poter festeggiare questa vittoria qui in Messico”.