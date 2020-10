F1, Hamilton non fa sconti: pole a Portimao. Leclerc è 4°

Lewis Hamilton non fa sconti. Agganciato Michael Schumacher nella classifica delle vittorie a quota 91, il pilota inglese della Mercedes punta a scavalcare il tedesco e a diventare il primo a raggiungere quota 100 nella storia della F1. Il campione del mondo in carica conquista la pole position nel GP del Portogallo sul circuito di Portimao con il tempo di 1’16″652, staccando di un decimo il compagno di squadra Valtteri Bottas e di due Max Verstappen su Red Bull.

ALTI E BASSI FERRARI

La Ferrari può sorridere per il risultato di Charles Leclerc. Il monegasco conquista un’incoraggiante quarta posizione, beffando Sergio Perez, Alexander Albon, Carlos Sainz e Lando Norris. Chiudono la top ten Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Il risultato di Leclerc fa da contraltare alla delusione di Sebastian Vettel. Il tedesco chiude quindicesimo, venendo eliminato in Q2. Sarà costretto a una gara tutta in rimonta.