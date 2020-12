Non finiscono le sorprese e le emozioni in F1. Il mondo delle quattro ruote, dopo aver temuto per la vita di Grosjean nell’ultima gara, apprende dai canali ufficiali della Mercedes e della Federazione delle quattro ruote che il campione del mondo Lewis Hamilton è risultato positivo al Coronavirus.

Il team ha comunicato che il campione del mondo inglese presenta lievi sintomi e non correrà il GP Sakhir, prossima tappa del Mondiale. Ancora da ufficializzare il nome del sostituto.