F1, Hamilton rinnova con la Mercedes

L'inglese correrà fino al 2023 con la scuderia tedesca

Ora è ufficiale: Lewis Hamilton correrà con la Mercedes almeno fino al 2023. L’annuncio del rinnovo del contratto per altre due stagioni tra il sette volte campione del mondo e il team anglo-tedesco guidato da Toto Wolff è arrivato in questi minuti con un messaggio social della scuderia. A poche ore dalle qualifiche del GP Austria di F1, nodo fondamentale per la lotta al Mondiale 2021, nel quale Lewis si trova a inseguire il rivale Max Verstappen, ecco l'annuncio che porta, senza dubbio, maggiore serenità anche nella testa dell'inglese.