F1, Hamilton scoperto: il video che svela la sua sexy fiamma

Il campione di F1 si trova in vacanza in Antartide

La vita sentimentale del pluricampione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton è stata sempre un tabù. L'inglese si sa che si è separato da Nicole Scherzinger e di recente l'unica donna avvistata regolarmente accanto al sette volte campione del mondo è Angela Cullen, la sua fisioterapista e assistente personale. I tifosi di Formula 1 continuano a chiedersi: Lewis Hamilton ha una ragazza? Quale donna potrebbe conquistare il cuore di Hamilton? Ora un video piccante ha alimentato a dovere le voci. Una ragazza sta con Hamilton in una vasca di idromassaggio in Antartide dove l'inglese sta trascorrendo alcuni giorni di vacanze. Lei sarebbe Juliana Nalu una modella 24enne, che ha la sua residenza principale ad Amburgo. Presto si saprà la verità ma la Nalu ha messo nella sua pagina Instagram un video dove è in una località di vacanza fredda e potrebbe essere l'Antartide.