F1, Hamilton trionfa ad Abu Dhabi. Leclerc sul podio, 5° Vettel

Pole, giro veloce e vittoria. Il week end di Lewis Hamilton ad Abu Dhabi è semplicemente perfetto. Il sei volte campione del mondo si prende l’ultima prova del campionato di Formula 1 mettendo in mostra una superiorità imbarazzante. La sua gara è perfetta dal primo all’ultimo metro, forte anche di una Mercedes imbattibile. I sorpassi e i duelli si verificano alle sue spalle: al primo giro Charles Leclerc passa Max Verstappen e si prende la seconda posizione. Presto però il ritmo della Ferrari cala e si opta per una prematura sosta ai box con entrambi i piloti. Sebastian Vettel non riesce a scuotersi, mentre Leclerc sembra in grado di gestire la seconda posizione. Al rientro dalla sosta, però, Verstappen cambia passo e supera il monegasco. Nel finale Charles si gioca la carta del secondo pit stop, ma l’aggancio alla piazza d’onore non riesce. Anzi, negli ultimi giri deve difendersi dalla rimonta scatenata di Valtteri Bottas, partito dal fondo dello schieramento e arrivato quarto. Quinto Vettel.