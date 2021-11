F1, Hamilton trionfa in Qatar: Verstappen (2°) è nel mirino. Alonso terzo

Lewis Hamilton conquista la vittoria a Doha battendo Max Verstappen. Terzo posto per Fernando Alonso

Il Mondiale di Formula 1 è più aperto che mai. Lewis Hamilton continua la sua rimonta ai danni di Max Verstappen. Il britannico, al volante della Mercedes, domina in lungo e in largo su circuito di Losail in Qatar. Il successo gli permette di portarsi a soli 8 punti dal leader del Mondiale Max Verstappen. L'olandese, penalizzato prima del via per non aver rispettato le bandiere gialle in qualifica, risale dalla settima alla seconda posizione e difende ancora il primato nella classifica piloti. A due gare dalla fine, la sfida è intensa e apertissima. Grandissima terza posizione per Fernando Alonso, al suo primo podio nel ritorno in Formula 1 a distanza di tre anni dal suo addio al campionato delle ruote scoperte. Deludono le Ferrari, con Carlos Sainz e Charles Leclerc in top 10.