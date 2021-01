F1, il calendario della nuova stagione: si parte dal Bahrain. Seconda corsa a Imola

Aggiornamenti importanti per il calendario della F1 per la stagione 2021. La federazione ha reso note alcune modifiche per quanto riguarda la partenza del prossimo campionato mondiale. Non sarà come tutti gli anni in Australia la prima gara dell’annata, bensì si partirà dal Bahrain. Confermata la corsa a Imola con il Gp dell’Emilia Romagna che sarà la seconda tappa dell’anno.

Questo il nuovo calendario della stagione 2021 di F1

28 marzo Gp del Bahrain

18 aprile Gp dell’Emilia Romagna

9 maggio Gp di Spagna

23 maggio Gp di Monaco

6 giugno Gp dell’Azerbaigian

13 giugno Gp del Canada

27 giugno Gp di Francia

4 luglio Gp d’Austria

18 luglio Gp di Gran Bretagna

1 agosto Gp d’Ungheria

29 agosto Gp del Belgio

5 settembre Gp d’Olanda

12 settembre Gp d’Italia

26 settembre Gp di Russia

3 ottobre Gp di Singapore

10 ottobre Gp del Giappone

24 ottobre Gp degli Usa

31 ottobre Gp del Messico

7 novembre Gp del Brasile

21 novembre Gp d’Australia

5 dicembre Gp dell’Arabia Saudita

12 dicembre Gp di Abu Dhabi

Resta da definire la data del Gp di Cina.