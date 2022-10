F1, in Messico domina Verstappen che entra nella storia: 14a vittoria stagionale

Dominio assoluto in Messico del due volte campione del mondo Max Verstappen che ha conquistato il suo Gran Premio numero 14 in questa stagione. Record storico visto che l'olandese ha superato Michael Schumacher 2004: 13 vittorie, 8 pole, Vettel 2013: 13 vittorie, 9 pole. Sul podio anche Hamilton e Perez. Quinto Sainz e sesto Leclerc, ma Ferrari molto staccate dalla vetta. Solo sei monoposto a pieni giri. Ritiro per Tsunoda e Alonso. Il Mondiale torna tra due settimane in Brasile.