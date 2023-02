F1, incidente in bici per il pilota dell’Aston Martin Stroll. Le sue condizioni

Incidente in bicicletta per il pilota di Formula 1 Lance Stroll. L’alfiere dell’Aston Martin ha riportato piccole lesioni che non gli consentiranno nell’immediato di scendere in pista al volante della AMR23. Salterà i test pre-stagionali (questo fine settimana in Bahrain) a causa di un incidente avvenuto durante un allenamento in bicicletta che stava svolgendo in Spagna.