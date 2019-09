F1, incredibile a Monza: Leclerc si prende la pole position più bizzarra mai vista

Emozionanti qualifiche in Formula1 nel Gran Premio di Monza. Vi era grande attesa e curiosità per capire come sarebbe stato il passo della Ferrari, che aveva dominato tutte le sessioni delle prove libere, e i risultati sono stati molto soddisfacenti: sul circuito di casa, infatti, Leclerc si è preso la pole position, ma in modalità mai viste. Nel corso del Q3 i piloti effettuano il primo tentativo e il monegasco ottiene il miglior tempo, davanti ad Hamilton, Bottas e Vettel. Poi scatta la bandiera rossa: Kimi Raikkonen va a muro (doveva aveva già sbattuto venerdì) e il tempo si ferma per qualche minuto. Ricominciata la qualifica, i secondi scorrono e nessuno vuole scendere in pista, mettendo a rischio la possibilità di effettuare il tentativo numero 2, l’ultimo previsto.

INCREDIBILE – Tutti vogliono essere in scia di qualcuno, le Mercedes escono (a due minuti dalla bandiera a scacchi) ma ad una velocità molto ridotta, sperando nel sorpasso degli altri, che però formano un gruppone di monoposto nella prima parte del circuito. Hulkenberg addirittura esce di pista per tornare indietro alle altre, ma rientra comunque per primo perché gli altri hanno conseguentemente rallentato apposta. Sta di fatto che alla fine – incredibilmente – gli unici due ad aver tagliato il traguardo in tempo per registrare un altro giro sono solamente Charles Leclerc e Sergio Perez, quindi tutto viene confermato rispetto ad inizio Q3: il ferrarista è in pole a casa, a Monza. Ma l’ultimo giro è sotto investigazione dalla Fia.