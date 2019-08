F1, insaziabile Hamilton: “Nella seconda parte di stagione voglio ancora di più”

Il campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, sta disputando una grande stagione con la sua Mercedes. La sua carriera è nel massimo splendore ma il britannico vuole ancora continuare a lungo e non pensa di abbandonare le corse. “Un giorno dovro’ smettere, ma in questo momento mi sento alla grande fisicamente e mentalmente. Ho 34 anni ma non ho mai guidato cosi’ bene e non ho intenzione di ritirarmi presto: c’e’ molto da fare e molto da vincere. Queste otto vittorie nella prima meta’ della stagione sono un risultato eccezionale – ha osservato il pilota britannico della Mercedes in un’intervista al quotidiano The Guardian – ma io penso alle oltre quattro gare e mi chiedo: perche’ non ho vinto? Cosa non abbiamo fatto bene in quei weekend? Voglio che la seconda meta’ di stagione sia ancora migliore rispetto alla prima, perche’ ci sono ancora delle cose che possiamo migliorare”.