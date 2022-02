F1, introdotta la VAR come per il calcio

Le decisioni verranno prese anche con l'aiuto di una moviola, la cui gestione sarà affidata ad arbitri Fia

Novità epocali in F1 che dopo la riorganizzazione della Direzione Gara, ha portato avanti nuove direttive Fia. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, prevedono l'introduzione di una "Var" in stile calcistico (Virtual Race Control Room), mentre il protocollo di sdoppiamento dei piloti in caso di Safety Car verrà riorganizzato entro il via del Mondiale in Bahrain il 20 marzo. La Control Room verrà creata in un ufficio Fia fuori dal circuito, in modo che il collegamento sia virtuale e mai fisico, ha spiegato il presidente: "I membri della Control Room potranno interagire con la Direzione Gara in tempo reale in modo che vengano applicate le regole con l'aiuto di tutti gli strumenti tecnologici al momento disponibili. Senza arbitri" - ha sottolineato Sulayem - "non esiste lo sport". Parole simili erano state pronunciate da Toto Wolff, team principal Mercedes, il giorno della famosa conferenza stampa in cui disse "Lewis Hamilton è stato derubato del titolo", lo stesso giorno in cui - con grande sportività - la Mercedes annunciò che non avrebbe presentato appello contro il Mondiale Piloti vinto da Verstappen.