F1, la Haas annuncia cambio piloti per 2021: addio a Grosjean e Magnussen

Novità in Formula Uno. Nella settimana del GP del Portogallo il team Haas annuncia l’addio dei suoi due piloti per la prossima stagione. Divorzio tra la scuderia e i due corridori Grosjean e Magnussen.

Haas: addio a Grosjean e Magnussen

Come riportato dalla stessa scuderia di F1, l’anno prossimo il team statunitense affronterà il Mondiale con una coppia completamente rinnovata. Non ci saranno più Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Stando alle indiscrezioni del mercato piloti, i successori dovrebbero essere Dimitri Mazepin e Mick Schumacher, entrambi impegnati in Formula 2. Per Scumi Jr c’era anche la possibilità dell’Alfa Romeo Racing che però dovrebbe confermare Kimi Raikkonen e soprattutto Antonio Giovinazzi.