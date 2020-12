F1, la Mercedes sceglie Russell: correrà al posto di Hamilton

Dopo la notizia della positività al coronavirus del campione del mondo della F1 Lewis Hamilton, la Mercedes non ha perso tempo e ha scelto immediatamente il suo sostituto per correre il prossimo Gran Premio. Si tratta del giovane e talentuoso pilota George Russell, in questa annata alla Williams ma sotto contratto con i tedeschi.

La notizia è diventata ufficiale in questi minuti con il pilota che ha già espresso le sue prime sensazioni: “Poche persone hanno il privilegio di correre in F1 e io addirittura avrò il piacere e l’onore di guidarne due in una sola stagione”, ha scritto Russell su Instagram. “Nessuno può prendere il posto di Hamilton, ma io darò tutto me stesso per sostituirlo e fare bene. Rimettiti presto Lewis”.