F1, la Red Bull blinda Verstappen: rinnovo fino al 2028

L'olandese campione del mondo prolunga il proprio accordo con la scuderia

L'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore con la comunicazione della scuderia via social e sui siti ufficiali. Continua quindi il binomio vincente tra Verstappen e la Red Bull che era iniziato nel maggio del 2016. Da quel momento sono arrivate altre 19 vittorie e 59 podi, oltre a 12 pole positions e 16 giri veloci e infine il titolo iridato che l’ha consacrato campione del mondo della F1. "Sono entusiasta di far parte della Red Bull e per questo la decisione di prolungare fino al 2028 è stata una delle più semplici della mia vita. Amo questa squadra e la passata stagione è stata semplicemente incredibile", le parole del pilota a caldo dopo la firma. "L'ambizione è quella di mantenere il numero 1 sulla vettura".