F1, la stagione della Ferrari si chiude con una pesante multa: ecco perché

Finisce con una pesante multa inflitta da parte della Fia la stagione 2019 della Ferrari, che già in pista non è stata particolarmente entusiasmante. Infatti, la Scuderia di Maranello dovrà pagare 50mila euro di multa in seguito ad un’investigazione al motore di Charles Leclerc scattata prima che ci fosse il via della gara del circuito di Abu Dhabi, l’ultima di questo campionato 2019. La decisione è stata ufficializzata intorno alle ore 19 italiane: la benzina non è risultata conforme nei controlli pre gara (quantità diversa da quella comunicata alla Federazione) e per questo la Ferrari dovrà pagare 50mila euro di ammenda.

Un’infrazione, quella della direttiva TD 014-19, che però non comporta cambiamenti sull’ordine di arrivo del Gran Premio, infatti il pilota monegasco mantiene la terza posizione.