F1, la Williams cambia proprietà: venduta a Dorilton Capital

Storica svolta in Formula Uno dove la Williams è stata ceduta a Dorilton Capital. Il team di Grove ha annunciato di essere stato acquisito dalla società d’investimento americana Dorilton Capital e che la transazione ha ricevuto parere favorevole dall’intero consiglio di amministrazione compreso Sir Frank Williams. La Williams manterrà la propria identità continuando a correre e competere con lo storico marchio.

Williams passa a Dorilton Capital

L’acquisizione da parte di Dorilton Capital, società di investimento americana, è stata definita “l’inizio di una nuova entusiasmante era nella sua storia, con il suo nuovo proprietario che è ben posizionato per capitalizzare i radicali cambiamenti delle regole in arrivo in Formula 1 con il nuovo Concorde Agreement”. Per la Formula Uno si tratta di un fatto storico dato che la scuderia Williams è stata, da sempre, a conduzione familiare.

“Siamo felicissimi che Dorilton sia il nuovo proprietario della squadra. Quando abbiamo iniziato questo processo, volevamo trovare un partner che condividesse la stessa passione e gli stessi valori, che riconoscesse il potenziale del team e che potesse liberarlo. In Dorilton sappiamo di aver trovato esattamente questo. Persone che capiscono lo sport e cosa serve per avere successo. Persone che rispettano l’eredità della squadra e faranno di tutto per assicurarne il successo in futuro”, queste le parole di Claire Williams, team principal aggiunto della scuderia.

L’azienda era da tempo in una situazione finanziaria a rischio tracollo e questa cessione è una vera e propria salvezza oltre che opportunità di puntare, in futuro, a tornare ai vertici della F1.

