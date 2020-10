Il venerdì di prove libere in F1 sarà abolito. E’ quanto ha rivelato Sky Sport oggi in previsione della prossima stagione che perderà dunque una giornata che non ha mia entusiasmato i tifosi. I piloti dunque saranno impegnati in pista solo il sabato per le qualifiche giornata che stabilirà la griglia di partenza. Sono gli effetti del Covid che hanno indotto gli organizzatori a rivedere le regole di uno sport che non regala tanto spettacolo come qualche anno fa.