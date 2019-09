F1, Leclerc fa esplodere Monza: vittoria Ferrari davanti a Bottas e Hamilton

Il popolo della Ferrari può esultare a Monza. Charles Leclerc trionfa nella gara di casa del Cavallino rampante, battendo le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewsi Hamilton. Una vittoria sofferta, arrivata dopo una lotta spettacolare. Al via Leclerc mantiene la pole position, nonostante un attacco durissimo di Hamilton alla prima variante. Vettel parte male e tenta la rimonta, ma al settimo passaggio finisce fuori pista e rientrando tocca Stroll. Punizione severa: pit stop con 10 secondi di penalità e gara compromessa. Davanti continua la sfida tra Ferrari e Mercedes. Lewis marca ferocemente Charles. Le soste consegnano a Leclerc la leadership, ma Hamilton non molla. I due si toccano durante un duello intenso ed il ferrarista viene “ammonito”. L’inglese della Mercedes non molla, ma va lungo e rovina le gomme. E’ il turno di Bottas che con una scelta più conservativa emerge prepotentemente nel finale. E’ duello vero fino alla fine, ma sotto la bandiera a scacchi è Leclerc a festeggiare.