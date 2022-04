F1, Leclerc senza rivali in Australia: vince davanti a Perez e Russell. Out Verstappen e Sainz

Vince il monegasco della Ferrari anche in Australia

Dopo il sabato che lo aveva visto protagonista della pole position, Charles Leclerc si conferma anche in gara. Primo posto per il pilota Ferrari nell'F1 GP Australia. Il monegasco controlla dal primo giro la corsa e, nonostante la pressione data da due safety car che potevano dargli qualche patema, vince davanti a tutti. Secondo posto per Perez e terzo per Russell davanti al compagno di Mercedes Hamilton.