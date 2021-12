F1, Mercedes si arrende: niente appello su vittoria Verstappen. “Complimenti a Max ma…”

Termina la querelle tra Mercedes, Fia e RedBull dopo l'ultima gara del Mondiale

La casa anglotedesca ha emesso una nota nella quale spiega le sue ragioni e chiude definitivamente le polemiche: "Ad Abu Dhabi regolamento applicato in un modo che può influenzare le corse. Ora dialogo con la FIA per regole più chiare", si legge nelle parole del comunicato Mercedes. "Perdere una gara fa parte del gioco ma è differente quando perdi la speranza nelle corse. Molti, compresi noi, pensano che le cose non siano andate in un modo del tutto corretto. Abbiamo protestato perché il regolamento della Safety Car è stato applicato in un modo che ha condizionato la gara dopo che Lewis (Hamilton, ndr) aveva preso il comando per diventare campione del mondo".