F1 Messico, pole per Verstappen davanti a Russell e Hamilton

Per la Ferrari la peggior qualifica della stagione con lo spagnolo 5° e Leclerc solo 7°

Ancora una pole di uno scatenato Max Verstappen che all'Hermanos Rodriguez ottiene il miglior tempo davanti alle Mercedes di Russell e Hamilton. Per il campione del mondo della Red Bull è la 19^ pole in carriera (6^ quest'anno, 1^ nel GP di Messico). Quarto tempo oggi per l'idolo di casa Perez, con le due Ferrari appena dietro: Sainz è 5°, Leclerc 7°. Questi i tempi delle qualifiche del GP del Messico: