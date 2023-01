F1, monoposto di Coulthard finisce in uno sfasciacarrozze. Vi spieghiamo tutto

Il motivo - Coulthard chiuse il Mondiale del 1999 al quarto posto e il suo bolide poi è stato esposto in alcuni eventi di F1. Quando è arrivato il momento di sostituire la McLaren MP4-14 con una vettura più aggiornata, la scuderia ha deciso che le condizioni della vettura non erano più sufficienti per mandarla al museo. Quanto alla vendita, non si trattava di una show car che pertanto avrebbe mantenuto il suo valore anche dopo più di dieci anni. Alcuni problemi poi sorti a causa di brevetti di altre società, hanno precluso la possibilità di trasferire tale monoposto a qualcuno magari vendendola all'asta. "La decisione di demolire la macchina non è stata presa da noi", ha dichiarato il titolare della società che ha distrutto la vettura di Coulthard - Era un ordine della McLaren-Mercedes. Non ci è stato permesso di salvare nulla ma di distruggere tutto". Ed è così che l'auto di Coulthard è passata alla storia. Una fine assurda come una vecchia utilitaria.