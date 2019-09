F1, Monza rimane nel calendario: il GP di Italia presente fino al 2024

L’evento celebrativo per i 90 anni della Ferrari porta anche una bellissima notizia agli appassionati italiani dei motori. Infatti il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, ha annunciato ufficialmente la conferma di Monza nel calendario della Formula 1. Il circuito brianzolo continuerà ad ospitare il Gran Premio d’Italia per i prossimi anni fino al 2024. Queste le parole di Sticchi Damiani: “Avevamo il mandato di organizzare il GP d’Italia a Monza e domenica scade il contratto firmato tre anni fa, ma noi dell’ACI siamo abituati a lottare per mantenere gli impegni. Non è stato facile ma alla fine abbiamo trovato un accordo con la Formula 1 e adesso possiamo dire con serenità che il gran premio a Monza ci sarà fino al 2024”.