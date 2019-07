F1, pioggia protagonista a Hockenheim: vince Verstappen davanti a Vettel. Male le Mercedes

Il maltempo ha condizionato il GP di Formula 1 di Hockenheim che è stato spettacolare per i tanti incidenti e uscite di pista con la safety car sempre dentro. Alla fine è stato l’olandese Max Vertsappen a vincere in Germania. Dietro il pilota della Red Bull il ferrarista Vettel autore di una clamorosa rimonta dopo una partenza dalle retrovie. Incredibile la terza posizione del russo Kvyat poi Stroll e Sainz. Protagonista di questa gara è stata la pioggia scesa con abbondanza prima della partenza. Incidenti in serie e coinvolto anche il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, ma anche Bottas è finito sul muro. Fuori persino il campione del mondo Hamilton che poi ha chiuso all’undicesimo posto.