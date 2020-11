F1, pole di Hamilton in Bahrain. Bottas beffa Verstappen. Ferrari fuori in Q2

Lewis Hamilton non è ancora sazio. Archiviato il settimo titolo iridato, che lo pone alla pari di Michael Schumacher, il pilota inglese della Mercedes si prende la pole position nel Gran Premio del Bahrain con il tempo di 1’27″264. In prima fila gli fa compagnia il compagno di squadra Valtteri Bottas, bravo a soffiare il secondo posto a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull partirà vicino alla vettura gemella di Alexander Albon. Seguono Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lando Norris e Daniil Kvyat.

FERRARI LONTANE

Le Ferrari non brillano su una pista che un anno fa era stata favorevole, almeno nelle qualifiche. Stavola il cammino delle rosse si ferma alla Q2 e l’eliminazione risulta ancora più dolorosa pensando al distacco rispetto all’ultimo posto utile per accedere all’ultima fase. Sebastian Vettel è undicesimo, eliminato per 141 millesimi. Fa peggio di 16 millesimi Charles Leclerc, dodicesimo. Domani si preannuncia un’altra gara estremamente complicata.