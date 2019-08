Per la prima volta in carriera Max Verstappen conquista la pole in Formula 1. Sarà infatti il pilota della Red Bull a partire davanti a tutti nel Gp d’Ungheria, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. L’olandese, con 1’14”527 (nuovo record della pista), ha conquistato la prima pole della sua carriera precedendo di pochi millesimi Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, con le Mercedes. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc.