F1, Red Bull sotto tiro e il Mondiale per Verstappen è a rischio

Il presunto sforamento di Red Bull e Aston Martin del tetto ai costi relativamente alla stagione sportiva 2021 della F1, sta scatenando un vespaio di polemiche. Tutti chiedono alla Fia di essere rigorosa e punire severamente le due scuderie. Rischia il Mondiale Max Verstappen se la Federazione automobilistica dovesse punire pesantemente il team austriaco. A parlare, per la scuderia di Maranello, è stato il ds Mekies: "Caso grave, la Fia deve accertare il fatto perché si tratterebbe di cifre enormi, serve certezza delle regole. La sanzione? Se non per il passato, deve avere un valore reale almeno per il futuro". In pista, intanto, si avvicina il Gp di Singapore: le rosse sono state le più veloci nella seconda sessione di prove libere. Il miglior tempo assoluto lo ha stabilito Carlos Sainz in 1'42"587 davanti al compagno di squadra Charles Leclerc (1'42"882).