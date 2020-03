F1 rinviata, Leclerc: “Dovremo aspettare ancora, ma la salute è la priorità”

La Formula 1 è costretta a fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Il primo inevitabile provvedimento è l’annullamento del Gran Premio d’Australia a poche ore dalle prove libere. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha commentato questa decisione attraverso i propri account social: “Dovremo aspettare ancora un po’ prima di tornare in macchina. Non vedevo l’ora di tornare nuovamente in pista, ma questa è stata la miglior decisione possibile: la salute di ciascuno di noi è la priorità. Cerchiamo di stare tutti bene e sicuramente ci vedremo quando sarà tutto finito”.