F1, Rosberg: “Le decisioni dopo gli incidenti controversi vanno prese subito”

Il campione di Formula 1 nel 2021 è stato il pilota della Red Bull Max Verstappen, che ha battuto Lewis Hamilton della Mercedes ma dopo tante proteste della scuderia tedesca

Il campione di Formula 1 2016 Nico Rosberg si è espresso a favore dell'inasprimento dei regolamenti sportivi. “Lo sport deve progredire. La FIA dovrebbe inasprire le regole in modo che non ci sia tutta questa discussione.Sarebbe meglio se i regolamenti della Formula 1 diventassero più chiari. In incidenti controversi durante una lotta ruota a ruota tra piloti, dovrebbe essere immediatamente chiaro chi ha ragione, chi ha torto e cosa fare. La decisione deve essere presa in fretta e poi possiamo andare avanti. Dobbiamo liberarci di tutte le lunghe discussioni, questo è molto importante ", ha affermato Rosberg a Sky Sports News.